Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 12.16'da başladı.
Bundan önceki MGK toplantısı 31 Mayıs'ta yapılmış ve 4,5 saat sürmüştü.
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 12.16'da başladı.
Bundan önceki MGK toplantısı 31 Mayıs'ta yapılmış ve 4,5 saat sürmüştü.