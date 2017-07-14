Milli füze savunma sisteminde ilk imza atıldı

Türkiye kendi ulusal füze savunma sistemini geliştirmek üzere Fransa ve İtalya ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesi projesi kapsamında, Türk, Fransız ve İtalyan şirketleri arasında ilk mutabakatın imzalandığını açıkladı.

Işık, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki Fransa Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Türkiye ve Fransa arasında savunma sanayisi alanında önemi çalışmalar yapıldığını belirten Işık, şunları dile getirdi:

"Savunma sanayisi alanındaki iş birliğimizin en somut gelişmelerinden birisi, EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk savunma sanayisi arasında hava ve füze savunma sisteminin birlikte geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki müşterek iradenin bugün öğleden sonra kayda geçirilmesi olmuştur. Böylece, bu iş birliği içinde yer alan Türk, Fransız ve İtalyan şirketler, söz konusu sistemin, üç ülkenin ihtiyaçlarına göre tanımlaması için çalışacaklardır."

Işık, konuşmasının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Rusya'dan alınması planlanan S-400 hava ve füze savunma sistemine ilişkin sorusu üzerine Işık, açıkladığı konunun bundan farklı olduğunu söyledi.

S-400'ün, Türkiye'nin acil ihtiyaçlarından kaynaklanan bir çalışma olduğunu dile getiren Işık, "EUROSAM ile başlattığımız çalışma, Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma sistemini geliştirme çalışmasında yapacağı iş birliği." şeklinde konuştu.

Fransa, İtalya ve Türkiye'nin, hava ve füze savunma sistemini her türlü tehdide karşı koruyabilecek sistemi birlikte geliştirmeye yönelik hedeflerine değinen Milli Savunma Bakanı Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmayı, geliştirmeyi ve ortak üretimi kapsıyor. Bu, bir NATO şemsiyesi altında ittifak ilişkisi olan üç ülkenin yaptığı son derece çaplı ve büyük bir proje. Yani burada biz birlikte yol yürümeye başlıyoruz. Yürüdüğümüz yolun bizi sadece bu alanda değil, savunma sanayisinin diğer alanlarında da çok daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyoruz."

Konuyla ilgili müzakerelerin bir yıldır devam ettiğini anlatan Işık, bugün önemli bir imza attıklarını vurguladı.

Işık, S-400 konusundaki son duruma ilişkin soruya da "Konu kendi mecrasında ilerliyor, bir sorun yok." yanıtını verdi.