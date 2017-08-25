  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Milletvekillerine soruşturmaya düzenleme

Yeni KHK ile suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi.

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Milletvekillerine soruşturmaya düzenleme

Yeni KHK ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK'da, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Cumhuriyet savcısının görev ve yetkilerini düzenleyen 161'inci maddesine şu fıkra eklendi:

"Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hakimliğinden talepte bulunur."

Etiketler: soruşturma, khk, son dakika, milletvekili
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