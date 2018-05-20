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Milletvekili aday listeleri için yarın son gün

Siyasi parti genel merkezleri, 24 Haziran seçimlerine katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00'ye kadar YSK'ya verecek.

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Milletvekili aday listeleri için yarın son gün

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

YSK kararına göre, seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.

Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini yarın en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ya verecek. Bağımsız milletvekili adayları da en geç yarın saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

Siyasi partiler, aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri 25 Mayıs'a kadar tamamlayacak.

Milletvekili geçici aday listeleri, YSK tarafından Resmi Gazete'de 26 Mayıs'ta yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak. YSK, milletvekili kesin aday listelerini seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere 30 Mayıs'ta il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderecek.

Kaynak: AA

Etiketler: seçimler, milletvekili seçimleri, aday listeleri, 24 Haziran
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