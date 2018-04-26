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Buradasınız : » » MHP Lideri Bahçeli, Milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı

MHP Lideri Bahçeli, Milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı

Bahçeli, 24 Haziran genel seçimleri için parti genel merkezinde milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı. Bahçeli, böylece MHP'de başvuru yapan ilk isim oldu.

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MHP Lideri Bahçeli, Milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı

Başvuru sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir seçim olacak inşallah." ifadesini kullandı.

“Medyayı değerlendirmek istiyoruz”

Seçim hazırlıklarına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Bazı yerde miting yapacağız, bazı yerde kapalı salon toplantıları. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek istiyoruz, eğer onlar biraz kapı aralarsa." diye konuştu.

“Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimi çok önemsiyor”

Gazetecilerin hayırlı olsun temennileri üzerine teşekkür eden Bahçeli, "Nasıl bir süreç bizi bekliyor?" sorusuna, "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından. Bir partinin sloganına benzedi ama..." karşılığını verdi.

İlk başvuruyu kendisinin yaptığının hatırlatılması üzerine ise Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimi çok önemsiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemiz için çok faydalı olacağı kanaatiyle seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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