MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yapıyor

- Milli mutabakatta birleşenler milletin yüzaklarıdır.

- Hükümet yalnız değildir MHP yanındadır

- Afrin'den Kandil'e kadar güvenlik kuşağı oluşturulmalıdır.

- Terör örgütü PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir.

- ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabı görülmeli, defteri dürülmeli, şehitlerimizin aziz ruhları şad edilmelidir. Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. Ya istiklal ya ölüm, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar şehadet.

- ABD çelişkili açıklamalarla açığını kapatmaya çabaladı.

- Anlaşılan ABD'nin Suriye'den çekilmeye niyeti yoktur.

- ABD hiçbir sözünde durmamıştır.

- İnancım odur ki Afrin darmadağın edilecektir.

- Bilinsin ki, Kerkük'e 5 bin bozkurt ile gidecek kadar gemileri yakan milliyetçi-ülkücü hareket, yeri gelirse, ihtiyaç hasıl olursa 'Ha ekmeğini yediğim ha kefenini giydiğim ülkem' diyerek binlerce gönüllüsüyle Türkiye'nin kudretini teşkil için Afrin'in boğazına çökecektir."

- CHP Genel Başkanı'nın PKK/PYD hoşgörüsü sulandırma hevesi zilletti.

- Haine hain diyemeyen milletin gönlüne giremez.

- Afrin hareketine karşı çıkmak FETÖ dili PKK ağzıdır.

Ayrıntılar gelecek...