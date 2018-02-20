MHP Genel Başkanı Bahçeli: Çocuğun hakkını imha eden doğduğuna pişman edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.

Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına ilişkin de konuşan Bahçeli, "Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na içtenlikle teşekkür ediyorum. TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın, milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin gündeminde Esad yanlısı milislerin Afrin'e girme iddiası da vardı.

Bahçeli, "Esad, yanılıp yenilip Afrin'e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır." yorumunda bulundu.

2 arkadaşımız basın toplantı düzenleyecek

AK Parti ile ittifak görüşmelerini başarılı bir biçimde gerçekleştirdiklerini ifade eden Bahçeli, " Milli Mutabakat Komisyonu 9 defa toplanmış, 22 saat çalışmıştır. Yapılacak yasal düzenlemelerin son şekli verilmiştir. 2 değerli arkadaşımızın basın toplantısı düzenleyerek ittifakın muhtevası hakkında bilgi vereceklerdir. Yasa teklifi TBMM’ye sunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanına içtenlikle teşekkür ediyorum. TBMM’ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019’u kapsayacak milli ittifakın milletimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Kaynak: AA