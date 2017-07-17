  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Meclis ay sonuna kadar çalışacak

Meclis'in temmuz ayı sonuna kadarki çalışma programı belli oldu - TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışma günlerinin dışında, cuma-cumartesi-pazar-pazartesi günleri de mesai yapacak.

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Meclis ay sonuna kadar çalışacak

Meclis'in temmuz ayı sonuna kadarki çalışma programı belli oldu.

AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığından, TBMM Genel Kurulunun bu ay sonuna kadarki çalışma programını içeren grup önerisini Genel Kurula taşıdı.

Kabul edilen öneriye göre, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, gündemin birinci ve ikinci sırasına alındı. Söz konusu tasarılar "temel kanun" olarak görüşülecek.

Ülke genelinde devam eden OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin iki Başbakanlık Tezkeresinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda bugün yapılacak. Bölge Adliye Mahkemelerinin sorunlarına ilişkin tasarı da bugün ele alınacak.

18 ve 25 Temmuz günü yapılacak birleşimlerde sözlü sorular görüşülmeyecek.

Genel Kurul, haftalık çalışma günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin dışında, ay sonuna kadar cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de çalışacak.

Etiketler: meclis, tbmm
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