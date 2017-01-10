Marmara Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin iddianame

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Marmara Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün Marmara Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı.

Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuksuz 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve tüm şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullanıcısı olduğu vurgulanan iddianamede, şüphelilerin örgütle irtibatları ve Bank Asya hesap hareketleri ile örgüte ilişkin diğer delillere yer verildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayladığı iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak. AA