Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Marmara Üniversitesi'nde halen görev yapan 24 personelin de aralarında bulunduğu akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 kişinin FETÖ/ PDY terör örgütü ile irtibatı veya iltisakı olduğu belirlendi.

Bank Asya'daki hesabını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine artırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul sulh ceza hakimliğince gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyon sonucu 22 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin, halen görev yapan 24 şüphelinin üniversitedeki odalarında arama ve el koyma işlemi sürüyor.

Kaynak: AA