Maliye Bakanı Ağbal: Yarın akşam Türkiye bayram yapacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Ağbal, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, Bayburt'ta zaferi hep beraber yaşayacaklarına inandığını ifade etti.

Ağbal, 24 Haziran'ın Türkiye için tarihi önem arz ettiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli bu kadar memleket için önemli süreçte bir karar verdiler, birlik ve beraberlik gösterdiler. Biz de Bayburt'tan hem Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Devlet Bahçeli'ye onların yolunda olduğumuzu göstereceğiz." diye konuştu.

Seçimde bir oyun dahi büyük önem taşıdığına işaret eden Ağbal, "Yarın erken saatlerde sandığa gideceğiz. İnşallah yarın akşam Türkiye bayram yapacak." ifadesini kullandı.

Ağbal, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret ederek, Başkan Leyla Karabulut'tan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Akşemsettin Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek, yarın yapılacak seçimlerde destek isteyen Ağbal'a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA