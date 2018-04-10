Mağdur haklarını koruyacak yeni bir tasarı geliyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısına" ilişkin dün Bakanlar Kurulu'na bilgi verdiğini söyledi.

Konuya ilişkin detayları Adalet Bakanı Gül'ün açıklayacağını belirten Akdağ, "Sadece cinsel istismar değil hangi suçtan olursa olsun mağdur ve ailesi için önemli haklar getirecek, onların hukukunu koruyacak, onlara destek olacak geniş bir yasa tasarısı Meclis'e gelecek" dedi.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer alan 12 yaş sınırına yönelik tartışmalara da değinen Akdağ, dünyanın birçok ülkesinde hukuki düzenlemenin bu şekilde olduğunu aktardı.

Akdağ, düzenleme yapılırken Anayasa Mahkemesi kararlarını, uluslararası hukuku incelediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cezalar, Avrupa'da 12 yaş altına verilen cezalardan genellikle ağır. Çok ağır cezalar veriyoruz. Bu tasnif hukukta yapılıyor. Yaşlarla ilgili tasnif mevcut kanunumuzda da var. Bu hususta biz bir değişiklik yapmadık. 18 yaş altını her halükarda önemli bir yaş kabul ediyor ve ağır cezalar veriyoruz. 12-15 yaş arasındaki cezaları ağırlaştırmamızın sebeplerinden birisi de çocuk yaştaki evlilikleri engellemek. Hakimlere somut vakaya göre hareket edecekleri bir kanun metni vermek lazım."

Cinsel istismarı önleyici tedbirlere ilişkin eylem planının da hazır olduğunu vurgulayan Akdağ, planı yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak: AA