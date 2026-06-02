27 ilde 'siber' operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 89 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin, banka kurumsal kimliği ile banka yöneticisi ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları, şahıs ve şirket hesaplarında 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik ise, toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine el konuldu.

1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.

