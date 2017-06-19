  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Kışanak ve Tuncel ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Kışanak ve Tuncel ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Tuncel hakkında açılan davanın ikinci duruşması, yarın görülecek.

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Kışanak ve Tuncel ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan ve güvenlik gerekçesiyle Malatya Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilen davanın ikinci duruşması, yarın yapılacak.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmaya sanıklar Kışanak ve Tuncel'in tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılması bekleniyor.

İlk duruşması FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması için hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda görülen davada, mahkeme heyeti Kışanak ve Tuncel'in üzerlerine atılı suçun mahiyeti, gizli tanık beyanları, tanık beyanları, teknik takip tutanakları, delillerin tamamen toplanılmamış olması nedeniyle duruşmayı ertelenmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Etiketler: sebahat tuncel, Gültan Kışanak, hdp
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