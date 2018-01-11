Karkas et yerine kesimlik hayvan ithal edilecek

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özel sektöre ve hayvan üreticisine kolaylıklar sağladıklarını vurgulayarak, "2018'de karkastan ziyade direkt olarak canlı kesimlik hayvan getireceğiz. Besilik hayvan yerine düvelik hayvan ithalatı için çalışma yapıyoruz. 1 milyon düveyi ülkeye kazandırdığımız takdirde et ithalatı diye bir problemimiz olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal etlerle ilgili, "helal kesim yapılmadığı" eleştirilerine tepki gösteren Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgiler veriyorlar. 'Kimden olacak, Müslüman mı olacak?' diyor. Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır, kimden alınır, mezbahalar nasıl olur, bunların kuralları vardır. Bu kurallara göre bizim ekiplerimiz gider, inceler, bakar kurallarına göre işletiriz. Mesela karkası Sudan'dan alamayız."

Bakan Fakıbaba, Sırbistan'dan henüz et gelmediğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda bence arkadaşlarıyla biraz daha çalışması lazım. Samimi olarak söylüyorum, arkadaşlarının ona doğru bilgi vermesi lazım" dedi.

"Dar gelirli insanlar et yemesin mi?"

Türkiye'nin yıllık et tüketiminin 1 milyon 250 bin ton olduğunu belirten Fakıbaba, dar gelirli insanların da et tüketebilmesi için yıllık tüketimin yaklaşık yüzde 5'i kadar yurt dışından et getirildiğini kaydetti. Bakan Fakıbaba, et getirilmesine karşı olan kişiler olduğuna işaret ederek, "Ne yapalım, tüm piyasayı size mi bırakalım? Bu insanlar et yemesin mi?" diye sordu.

Fakıbaba, Türkiye'nin et ithalatı yapmasının kendisine de doğal gelmediğini ekleyerek, "Bir mecburiyet olduğunda da mutlaka önlemlerini almak zorundasınız. Bu ithalat en fazla beni üzüyor ama şu anda gücünüz yetmiyorsa en doğru işleri yapmak zorundasınız" dedi.

"Kuraklık tarımsal faaliyetleri etkilemeyecek"

Bakan Fakıbaba, kuraklıkla ilgili sorular üzerine ise, sürecin tarımsal faaliyetleri etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Fakıbaba, ciddi bir kuraklık yaşandığına da işaret ederek, "Kuraklığın Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da tarımsal kuraklık seviyesine gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili bize önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

Özellikle vahşi sulamayla hem toprağın yapısının bozulduğunu hem de su kaybının arttığını vurgulayan Fakıbaba, "Basınçlı sulamayla bir dekar alanı 40 litre suyla sularken vahşi yöntemle 100 litreyle sulamak zorunda kalıyorsunuz. Basınçlı sulamaya geçilmesi için desteklerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tarım Sigortaları Havuzu'na üye olma şartları kolaylaştırılacak

Bakan Ahmet eşref Fakıbaba, Tarım Sigortaları Havuzu'na üye olma şartlarının kolaylaştırılacağını da belirterek, tarım desteklerinin nisan ve ekim aylarında yapılacağını fakat bu yıl geçmişten dolayı bazı aksaklıkların olabileceğini söyledi. Çiftçilere meraların daha önce 1 yıllığına kiralandığını ifade eden Fakıbaba, bu süreyi 5 yıla çıkardıklarını bildirdi.

Kaynak: AA