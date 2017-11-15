Kamuda siber altyapıya ulusal test

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünyada kritik altyapıları tehdit eden siber saldırılara karşı, devlet organlarınca bir yandan teknolojik önlemler alınırken diğer yandan farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü, Bakanlık olarak farkındalık çalışmalarına öncülük ettiklerini söyledi.

Kamu kurumlarını siber güvenlik tatbikatına davet eden Arslan, Bakanlık tarafından oluşturulan 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında 29 Kasım'da "Ulusal Siber Savunma 2017" tatbikatı düzenleneceğini ifade etti.

Söz konusu etkinlikle kamu kurumlarının bilişim altyapısının test edileceğine dikkati çeken Arslan, ülke genelinde siber güvenliğin sağlanabilmesinin, öncelikle farkındalık oluşturmaktan geçtiğini kaydetti.

Kamu kurum ve hizmetlerine yönelik olası tehditlere karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Arslan, tatbikata, ülkenin stratejik kurumlarından siber güvenlik uzmanlarını davet ettiklerini bildirdi.

"Tatbikat iki faz halinde olacak"

Ana teması, kurumların siber olayları tespit ve müdahale yetkinliklerinin değerlendirmesi ve iyileştirilmesi olan "Ulusal Siber Savunma 2017" tatbikatının iki faz halinde gerçekleştirileceğini anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Birinci fazda gönüllü kurumlara senaryolar kapsamında internete açık sistemlerine yönelik ağ tabanlı saldırılar gerçekleştirilerek bu sistemlerin dayanıklılığı ve personelin yetkinliği ölçülecek. 29 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek ikinci fazda ise simülasyon, bulgu inceleme ve masa başı türünde olmak üzere oluşturulan senaryolar kapsamında tatbikat alanında oluşturulacak internete kapalı sanal sunuculardan oluşan örnek bir kurum ağ ve sistem ortamı sağlanarak sistemlere saldırılar gerçekleştirilecek. Tatbikat sonunda katılımcı kurumların, senaryolar kapsamındaki performansları belirlenecek ve kurumların mevcut durumu tespit edilecek. Her kurumun sonuç raporu kendisiyle paylaşılacak. Bu değerlendirmeler Bakanlığın gelecekteki yapacağı siber güvenlik çalışmalarına da rehberlik edecek."

Tatbikatın birinci fazına 20 kamu kurumunun katılacağını, ikinci fazında 31 kurumun oyuncu, 26 kurumun gözlemci olarak yer alacağını belirten Arslan, başvuruların devam ettiğini kaydetti.

Bakan Arslan, tatbikatta 2'nci faza oyuncu olarak her takım 3 ile 5 kişiden oluşmak üzere 93 ile 155 kişinin, gözlemci olarak da 52 kişinin katılım sağlamasının beklendiğini sözlerine ekledi.

AA