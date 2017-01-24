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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Başbakan Yıldırım'a bilgi verdi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başbakan Binali Yıldırım'a Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Başbakan Yıldırıma bilgi verdi

KDK'dan, dün gerçekleşen Başbakan Yıldırım'ın Malkoç'u kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Malkoç, kurumun faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yıldırım'a bilgi verdi.

Kabulde Malkoç, vatandaşların hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, idarenin hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetimin oluşmasında idareye yol göstermek, kamuda şeffaflığı sağlamak ve bürokratik oligarşi ile mücadele için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra diğer ülke vatandaşlarının, tüm gerçek ve tüzel kişilerin de kuruma başvuruda bulunabildiğini bildiren Malkoç, müracaatlarda herhangi bir ücret alınmadığını vurguladı.

Kuruma bugüne kadar 24 bin 851 başvuru yapıldığına işaret eden Malkoç, devletle vatandaş arasında köprü olacaklarını ifade etti.

Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Mart'ta "Uluslararası Göç ve Mülteci Sempozyumu" düzenleyeceklerini belirterek, sempozyuma 140 ülkenin ombudsmanlarını davet edeceklerini kaydetti. AA

Etiketler: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başbakan Binali Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç ve Mülteci Sempozyumu
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