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Buradasınız : » » Jandarma kar kış demeden terör operasyonlarını sürdürüyor

Jandarma kar kış demeden terör operasyonlarını sürdürüyor

Jandarmanın zorlu kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlara ilişkin video klip yayınlandı.

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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından bir klip yayınladı.

Karla kaplı dağlara beyaz kamuflajlar içindeki jandarma birliğinin operasyon için helikopterle indirildiği anlar yer aldı.

Klipte, Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin?" şiirinden "Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır, bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir." dizelerine yer verildi.

Jenerik müziği eşliğinde ilerleyen klip, "Ve bir sabah dağlar bembeyaz çiçekler açar... Karbeyazı vatan evlatlarından..." notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonları, sosyal medya, jandarma genel komutanlığı
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