İyi Parti kurucu üyesi Ruhat Mengi istifa etti

İyi Parti'nin kurucu üyelerinde olan Ruhat Mengi, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime,halkima karşi sadakatsizlik olacaktı. Bu karar milletvekili listeleri açiklanmadan da önce verilmişti ve bilenler vardi."

İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.

Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime,halkima karşi sadakatsizlik olacaktı.

Bu karar milletvekili listeleri açiklanmadan da önce verilmişti ve bilenler vardi! — Ruhat Mengi (@RuhatMengi34) 28 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber