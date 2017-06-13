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Irak'ın kuzeyi ve Van'da hava harekatı

TSK'ca Irak'ın kuzeyi ve Van'da düzenlenen hava harekatlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyi ve Vanda hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinin yanı sıra Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler: zap, Van, tsk, Hakurk
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