'Irak'ın bütünlüğünü ve Kürt kardeşlerimizin haklarını savunuyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgenin huzurunu ve barışını istediklerini belirterek, "Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kürt bölgesel yönetiminin haklarını ve Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman net bir şekilde savunuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesinin ardından Erbil'de basına açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Başbakanı Haydar el-Abadi ve Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Erbil'de Barzani ile DEAŞ'a karşı operasyon, PKK ve aynı zamanda gündemde olan referandumu konuştuklarını söyledi.

Türkiye'nin referandum konusundaki düşüncelerini Barzani'ye net biçimde ilettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz bu bölgenin huzurunu ve barışını istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kürt bölgesel yönetiminin haklarını ve Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman net bir şekilde savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, referandumun bölgeye huzur ve istikrar getirmeyeceğine inandıklarını belirtti. Daha önce Kerkük'te kamu binalarına bayrak asılmasını doğru bulmadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, referandumun da doğru olmayacağını muhataplarına söylediklerini aktardı.

"Tüm bölgenin huzuru, istikrarı ve barışı için bakıyoruz"

Çavuşoğlu, "Türkiye IKBY'de meydana gelecek bağımsız bir Kürdistan'a destek verir mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Biz bölgenin istikrarı için çok destek verdik ve çaba da sarf ettik. Ayrıca bölgesel yönetimin güçlenmesi ve ekonomisi için ve ikili iş birliğinin artması için de her zaman yapıcı olduk. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Bizim PKK ve YPG ile sorunumuz var. Zaten PKK ile YPG buradaki (Kuzey Irak) Kürtlerin de düşmanıdır. Bölgesel yönetimin de düşmanıdır. Ama biz Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta Kürt kardeşlerimizle ve PKK gibi terör örgütlerini ayırt ediyoruz. Kürt kardeşlerimizin de haklarını her zaman savunduk. Geçmişte yine Baas döneminde kimyasal silahla vurulurken yine Kürt kardeşlerimize biz sahip çıktık. Çok sayıda Peşmerge ve Kürt kardeşimiz Türkiye'ye geldi. Türkiye her zaman ikinci evleridir ve bunda bir problem yok."

"Biz meseleye sadece Türkiye'nin ekonomik çıkarları açısından bakmıyoruz." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin enerji güvenliği bakımından çok önemli adımlar attığına, bu önemli projelerin merkezi olduğuna dikkati çekti.

Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İşte TANAP Projesi bitmek üzere, Türk Akımı Projesi başlıyor. Bu bölge ile iş birliğimiz var ancak bu sadece Türkiye veya enerji meselesi değil. Bölgenin istikrarı, güvenliği meselesidir. Yani bu bakımdan çok ciddi riskler oluşuyor. Biz bunu açık bir şekilde söylüyoruz. Meseleye bağımsızlık ve menfaat olarak bakmıyoruz. Burada yaşayan başka halklar da var. Türkmenlerin hakkını da koruyup, kollamak durumundayız. Bağdat'ta onlarla da bir araya geldik. Yani mesele sadece 'Türkiye'nin enerji ihtiyacı var, böyle olursa Türkiye enerji alır.' diye bu kadar basit değil. Bu meseleye sadece kendi açımızdan bakmıyoruz. Tüm bölgenin huzuru, istikrarı ve barışı için bakıyoruz."

"Sorunu çözmeye çalışıyoruz"

Çavuşoğlu, gazetecilerin, "IKBY'nin referandumu düzenlemesi halinde Türkiye sınırları kapatacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Herhangi bir şart koymadık. Biz her iki taraftan (Erbil ve Bağdat'tan) sorunların diyalogla çözülmesini talep ettik. Ayrılık için verilen referandum kararı iyi bir fikir değil. Bunun bizim bölge ile yaptığımız ticaretle bir alakası yok. IKBY ve Kürt kardeşlerimizle diğerlerini de destekliyoruz. Herhangi bir şart koşmadık. (Sınır kapılarının kapatılması) Bu seviyeye henüz gelmedik ancak her iki tarafla da görüşme içerisindeyiz ve sorunu çözmeye çalışıyoruz."

Barzani ile görüşmelerinde terörle mücadelenin de ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Hem DEAŞ hem PKK burada sadece bizim için tehdit değil hepimizim ortak düşmanı. Irak halkı ve hükümetinin de düşmanıdır. Her ikisi de aynı zamanda Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düşmanıdır. Birinci hedefi bölgesel yönetim ve ikinci hedefi ise Türkiye'dir. Bu terör örgütlerine karşı hep birlikte mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Bu konuda bir irade de var kararlılık da var. Bu ziyarette onu gördüm." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kubat Talabani ve Sadi Ahmed Pire ile ayrı ayrı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, IKBY'nin Erbil kentindeki temasları çerçevesinde Divan Oteli'nde Talabani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Sadi Ahmed Pire ile görüştü.

Çavuşoğlu, Komel Lideri Ali Bapir ile görüştü

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Toplum Partisi (Komel) Lideri Ali Bapir ile bir araya geldi.

IKBY'nin Erbil kentinde bir oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. AA