Irak Başbakanı İbadi Ankara'da

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, Ankara'daki temasları çerçevesinde ilk durağı Beştepe oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım da Irak Başbakanı İbadi'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.
Törenin ardından, iki başbakan başbaşa görüşecek.
Yıldırım - İbadi görüşmesinde, ağırlıklı olarak bölgesel barış, istikrar ve güvenlik konuları ele alınacak.
Bu çerçevede, Irak'ta gerçekleştirilen gayrimeşru referandum sonrasındaki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler de ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.