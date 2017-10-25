  • 25 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.736
    EURO 4.399
  • BIST 107718.28
    ALTIN 152.795
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak Başbakanı İbadi Ankara'da

Irak Başbakanı İbadi Ankara'da

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, resmi ziyaret amacıyla Ankara'ya geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak Başbakanı İbadi Ankarada

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, Ankara'daki temasları çerçevesinde ilk durağı Beştepe oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım da Irak Başbakanı İbadi'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

Törenin ardından, iki başbakan başbaşa görüşecek.

Yıldırım - İbadi görüşmesinde, ağırlıklı olarak bölgesel barış, istikrar ve güvenlik konuları ele alınacak.

Bu çerçevede, Irak'ta gerçekleştirilen gayrimeşru referandum sonrasındaki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler de ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. 

Etiketler: Irak Başbakanı İbadi, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER