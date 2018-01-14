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Buradasınız : » » İkili eğitim 2019'da tarihe karışıyor

İkili eğitim 2019'da tarihe karışıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2019 yılı sonunda İstanbul ve Ankara dahil bütün okullarda tam gün eğitime geçileceğini açıkladı.

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İkili eğitim 2019da tarihe karışıyor

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sabahçı-öğlenci eğitim sisteminin kalkacağı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı netleştirdi. 

Bakanlık, yapacağı yeni düzenlemeyle tüm okulları ikili eğitimden çıkarıp tam güne geçirecek. 

Türkiye’de reform yapılması gereken alanlardan birisinin eğitim olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda kaliteyi artırmak için ikili eğitime mutlaka son verilmesi gerektiğini vurguladı. 

2019 yılı sonunda İstanbul ve Ankara dahil bütün okullarda tam gün eğitime geçileceğini açıklayan, Yılmaz şunları aktardı:

"Bazen blok dersler yapılıyor. Bu da sağlıklı olmuyor. Ne yapmak lazım? İkili eğitimi kaldırmak lazım. Bin derslik yaparsak. Türkiye'de ikili eğitimi kaldıracağız. 20'ye yakın ilde ikili eğitim yok. 58 bin derslik. 40 bin dersliğin inşası devam ediyor. Binlik açığı devlet millet işbirliği ile çözeriz diyoruz. Bu yılların hayali istanbul'u çözersek her yeri çözeriz. 2019 yılı sonunda İstanbul ve Ankara dahil bütün okullarda tam gün eğitime geçilecek." 

Kaynak: TRT Haber
 

 


 

Etiketler: tam gün eğitim, Milli Eğitim Bakanı, İsmet Yılmaz, ikili eğitim
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