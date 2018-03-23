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Buradasınız : » » İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısında kilit rol oynadı

İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısında kilit rol oynadı

Milli gurur İHA ve SİHA'lar, Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözü oldu.

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Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin saat uçuş yaptı. Güvenlik güçlerine istihbarat ve ateş desteği sağlayıp, harekatın başarısında kilit rol oynadı.

"Afrin'de harekatın kaderini değiştiren SİHA'lardır"

Başbakan Binali Yıldırım, İHA ve SİHA'ların Mehmetçik için önemini şu sözlerle anlattı:

"Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı." 

24 saat havada kalıyor, 100 kilogram yük taşıyor

SİHA'ların havada kalma süresi 24 saat. 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip "Bayraktar TB2", 100 kilogram yük taşıyabiliyor.

Uzun menzilli atış yapıyor. Üzerindeki sensörler ile gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Üstelik, kullandığı akıllı mühimmatlarıyla hedefini binlerce fit yükseklikten imha edebiliyor.

SİHA'lar ilk kez 4 mühimmat ile görev yaptı

SİHA'lar harekatta bir ilki de gerçekleştirdi. İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 adet mühimmat yüklü olarak görev yaptı.

ROKETSAN'ın geliştirdiği mini akıllı mühimmatın yeni versiyonları da ilk sınavını bu harekatta verdi.

Bayraktar TB2 SİHA'lar görüntüledi, TSK teröristlerin karargahını havaya uçurdu

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki saldırıları Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından görüntülendi. Tespit edilen örgüt karargahı ise TSK tarafından imha edildi.

F16 ve ATAK'lara "göz" oldular, sivil kayıpları önlediler

İHA'lar zaman zaman F16, F4 uçakları ve Atak helikopterlerine işaretleme ve hedef tarifi yaptı. Topçu atışlarının tanziminde de kullanılan İHA'lar, tüm bu faaliyetlerde sağlanan hassas angajmanla sivil kayıpların önlenmesinde önemli rol oynadı.

SİHA'ların yüksek irtifadan sessiz uçuş ve hassas görüntüleme kabiliyetiyle teröristlerin sivillere karşı işlediği suçlar kayıt altına alındı. Teröristlerin kara propaganda faaliyetlerinin ifşa edilmesinde bu kayıtlar kullanıldı.

Sivillerin ve sivil konvoyların bölgeden ayrılmasını engelleyen teröristlerin oluşturdukları engeller SİHA'ların hassas vuruş kabiliyetiyle bertaraf edilerek binlerce sivilin zarar görmeden terörist tehlikesinden uzaklaşması sağlandı.

Zorlu koşullarda limitler de zorlandı

Karadan ilerleyen Mehmetçiğin güvenliğini sağlayarak zayiat vermesini önlemek için kullanılan İHA ve SİHA'lar, Zeytin Dalı Harekatı'nda kar, fırtına, sağanak yağış, sis ve yoğun bulut gibi şartlara rağmen uçuş görevlerini aralıksız icra etti.

Yağmur çamur demediler

Operasyonel görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi için uçuş limitleri sonuna kadar zorlanan İHA ve SİHA'lar, değişen hava koşullarına göre zaman zaman çok yüksek irtifalara çıktı, zaman zaman "yer artı 300 metre" irtifaya kadar alçalarak uçuş görevlerini yürüttü.

Baykar ekibi sahadaydı

Baykar'ın Ar-Ge ekibi ise harekat süresince teknik destek vermek için sahada çalışmalar yürüttü.

Ekip, operasyonun şartlarına göre sistem üzerinde birçok yazılım ve elektronik güncelleme işlemi gerçekleştirdi. Böylelikle operasyonların herhangi bir aksama olmaksızın yürütülmesi sağlandı.

 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: zeytin dalı, SİHA, iha, afrin
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