  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.609
    EURO 4.095
  • BIST 100744.45
    ALTIN 142.001
Buradasınız : » » İçtüzük ve uyum yasaları çalışmaları başlıyor

İçtüzük ve uyum yasaları çalışmaları başlıyor

TBMM Meclis İdare Amiri Gündoğdu, "17 Temmuz'dan itibaren anayasa değişikliği gereği içtüzük ve uyum yasalarını çalışmaya başlayacağız." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İçtüzük ve uyum yasaları çalışmaları başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiği Gümüşhane'de, 16 Nisan halk oylamasından "evet" çıkmasının ardından, yerine getirilmesi zorunlu uygulama alanları olduğunu belirtti.

Bunlardan birincisinin Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimleri olduğunu ve 7 üyeyi Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile seçtiklerini anımsatan Gündoğdu, 11 Temmuz'da yine MHP ile içtüzük ve anayasa komisyonunda görüşmelerin başlayacağını ifade etti.

Gündoğdu, "17 Temmuz'dan itibaren de bu anayasa değişikliği gereği içtüzük ve uyum yasalarını çalışmaya başlayacağız. Umuyor ve bekliyoruz ki temmuz sonuna kadar ya da ağustos başında bunu bitirebilelim. CHP ve HDP Meclis Başkanı'mızın toplantısında olaya sıcak bakmadıklarını, katkı sunmayacaklarını ifade ettiler ama MHP genel başkanının açıklamasıyla 'çalışmaya varız' dedi. Anayasa taslağında olduğu gibi onu birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

İçtüzük ve uyum yasaları çalışmalarının gerekliliğine işaret eden Gündoğdu, şunları söyledi:

"Millete vadettiğimiz, yerine getirmek için söz verdiğimiz, söz vermeyip ihtiyaç hasıl olup milletle buluşmasını istediğimiz hizmetleri, muhalefetin çok konuşarak yoklama isteyerek Meclisi gererek engellemesine son vermek istiyoruz. Ama muhalefetin de susturulmasını istemiyoruz. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi makul bir düzeyde anlaşmayı ümit ediyoruz" AA

Etiketler: Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletv, Hakimler Savcılar Kurulu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER