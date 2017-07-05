İçtüzük ve uyum yasaları çalışmaları başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiği Gümüşhane'de, 16 Nisan halk oylamasından "evet" çıkmasının ardından, yerine getirilmesi zorunlu uygulama alanları olduğunu belirtti.

Bunlardan birincisinin Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimleri olduğunu ve 7 üyeyi Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile seçtiklerini anımsatan Gündoğdu, 11 Temmuz'da yine MHP ile içtüzük ve anayasa komisyonunda görüşmelerin başlayacağını ifade etti.

Gündoğdu, "17 Temmuz'dan itibaren de bu anayasa değişikliği gereği içtüzük ve uyum yasalarını çalışmaya başlayacağız. Umuyor ve bekliyoruz ki temmuz sonuna kadar ya da ağustos başında bunu bitirebilelim. CHP ve HDP Meclis Başkanı'mızın toplantısında olaya sıcak bakmadıklarını, katkı sunmayacaklarını ifade ettiler ama MHP genel başkanının açıklamasıyla 'çalışmaya varız' dedi. Anayasa taslağında olduğu gibi onu birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

İçtüzük ve uyum yasaları çalışmalarının gerekliliğine işaret eden Gündoğdu, şunları söyledi:

"Millete vadettiğimiz, yerine getirmek için söz verdiğimiz, söz vermeyip ihtiyaç hasıl olup milletle buluşmasını istediğimiz hizmetleri, muhalefetin çok konuşarak yoklama isteyerek Meclisi gererek engellemesine son vermek istiyoruz. Ama muhalefetin de susturulmasını istemiyoruz. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi makul bir düzeyde anlaşmayı ümit ediyoruz" AA