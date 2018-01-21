İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret

Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olması ve 12 askerin yaralanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’teki programını iptal ederek Bitlis’e geçti.

Helikopter ile çığ faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, daha sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine geçti.

Çığdan yaralı olarak kurtarılan askerleri ziyaret eden Soylu, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, yaralı askerlerden Mustafa Tiryaki ile ailesini de telefonda görüştürdü.



Kaynak: İHA