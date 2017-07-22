İçişleri Bakanı Soylu'dan Tunceli ziyareti

Soylu, Tunceli Valiliği toplantı salonunda, Jandarma Genel Komutanı Güler, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile "güvenlik toplantısı" gerçekleştirdi.

Soylu, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından valilik binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Süleyman Soylu, Tunceli'de, terör örgütü PKK tarafından katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın anılması ve teröre tepki amacıyla CHP tarafından düzenlenen "teröre lanet yürüyüşü" dolayısıyla halka teşekkür etti.

Tunceli halkının Munzur'un iklimini bu sahiplenmeyle ortaya koyduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Hem milletvekilimize, hem buradaki siyasi parti teşkilatlarına her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bu yürüyüşe ev sahipliği yapanlara, valimize, sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz. Tabii bu durum, terör örgütünün bir çaresizliğidir. Bu çaresizliği hep birlikte görüyoruz. Bir sivilden, masumdan, insandan nefret boyutunun nereye kadar eriştiğinin en önemli göstergesi Necmettin hocaya, değerli öğretmenimize yapılan bu hunharca cinayettir. Tunceli de gerekli cevabı verdi. Hem terör örgütlerine gerekli cevabı verdi hem de Tunceli'den beklenen cevabı verdi."

"3 terör örgütünden 186 terörist etkisiz hale getirildi"

Soylu, kentte güvenlik kuvvetleriyle hep beraber bir değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Terörle mücadelede Tunceli'de hangi noktada olduklarını değerlendirdiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Burada konuştuğumuz tedbirlerin yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Terörle ciddi şekilde mücadele ediliyor ve mücadele edilecek. Bu konuda arkadaşlarımızın büyük bir inancı söz konusu. Bu inancı hep birlikte yaşıyoruz. Gerek Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın arkadaşlarımıza olan güvenini ve itimadını tekrar arkadaşlarımıza ilettik. Tekrar bir değerlendirme gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 aydır bu havalide 186 terörist etkisiz hale getirildi. Bu önemli bir rakamdır ve bir terör örgütünden değil, 3 terör örgütünden etkisiz hale getirildi. İddiamız, hedefimiz bellidir. Bu iddia ve hedef çerçevesinde yürüyoruz. Allah bize bu güzel memleketi bahşetmiş. Memleketin güzelliklerini hep beraber kucaklayacağız. Bunu bir şekilde engellemek isteyenler olacaktır. Bu da bu coğrafyanın kaderidir. Bizim üzerimize biçilmeye çalışılan aslında bize hiç uymayan, kültürümüze, insanlığımıza uymayan, medeniyetimize uymayan bu elbiseyi de hep beraber kabul etmeyeceğiz."

"Yabancı şirketleri güvende hissettirmek, temel görevimizdir"

Soylu, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin ise Türkiye'de hiçbir Alman şirketiyle ilgili herhangi bir soruşturma araştırmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Konunun açık ve net olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye bu konuda, özellikle yabancı sermaye konusunda, uluslararası doğrudan yatırım konusunda çok uzun yıllardan beri bir çizgi güzergahında yürümektedir ve Türkiye sadece kendi yatırımlarına ev sahipliği yapan bir ülke değildir. Aynı zamanda Türkiye bütün bölge coğrafyasının en güvenilir ulaşım mekanizmasıdır, ulaşım yeridir. Bunun da farkındayız. Bu farklılığı devam ettiriyoruz. Şu çok açıktır, kendisi buraya yatırım getirmiş, istihdam üretmiş ve Türkiye'ye güvenen bütün yabancı yatırımı sağlayan ülkelerin şirketlerini güvende hissettirmek Türkiye olarak bizim temel görevimizdir. Bu görevi devam ettiriyoruz."

"Yabancı şirketle ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değildir"

15 Temmuz öncesi ve sonrası FETÖ ile ilgisi olan Türk şirketleriyle ilgili soruşturmalar yaptıklarını hatırlatan Soylu, Türk şirketleriyle ilgili bu tür araştırma, soruşturmaların yapıldığının herkes tarafından bilindiğini anlattı.

Soylu, "Türkiye'de şu anda hiçbir yatırımcı yabancı şirketle ilgili herhangi bir soruşturma ve araştırma söz konusu değildir. Bunun üzerinden Türkiye'yi bir alana hapsetmek ve Türkiye'nin hareket kabiliyetini daraltmak isteyenler varsa, yıllardır beraber ticaret partnerliği yaptığımız ülkeler de bu anlamda kendi sorumluluklarını ortaya koymalıdırlar. Beklentimiz budur. Bu açıdan Türkiye ayakları üzerinde duran bir ülkedir. Tehdit edilecek bir ülke ve kolay kolay da vazgeçilebilecek bir ülke de değildir." diye konuştu.

Soylu daha sonra beraberindekilerle Van'ın Muradiye ilçesinde yol kontrolü ve arama faaliyetleri esnasında bir aracın çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Onbaşı Ayhan Coşkun'un, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret ederek, aile fertleriyle bir süre sohbet etti.

İlçe merkezine inerek, çarşı esnafıyla bir araya gelen Soylu, esnafı tek tek ziyaret ederek, bir süre sıkıntılarını dinledi. Soylu, bir fırıncının kahve teklifini geri çevirmeyerek, beraberindekilerle iş yerinde kahve içti.