İçişleri Bakanı Soylu: Şimdi Türkiye'ye yeni bir güç verme zamanıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da açılışını yaptığı Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri'ndeki sahur programında konuştu.

Soylu, Türkiye'nin, dünün medeniyetine de sahip çıkan büyük ve asil bir milletin ülkesi olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar büyük bir millet olmasaydık bu saldırılarla bizi hercümerç yaparlardı. Bu kadar büyük milet olmasaydık bu Müslüman yurdunda bize göz açtırmazlardı, son 10 yılda karşı karşıya kaldığımız sıkıntılarda pes ederdik. Çok önemli bir döneme adım atıyoruz. Biz 300 yıldır bu coğrafyada gerileme dönemindeydik. Tarihin en önemli fırsatı bugün penceremizde durmaktadır. Aziz milletimiz bir karar verecek ve bu karar sadece bugünü ilgilendirmeyecek. Bu karar dünü de yarını da ilgilendirecek. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bir karar verecek. Bu karar 'Bağımlı bir millet mi olacağız' yoksa 'Bağımsız bir millet mi olacağız' kararı olacak. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bir karar verecek. Geçmişte yaşadığımızı sıkıntıları önümüzdeki süreçte gelecek nesillerimiz yaşayacak mı yoksa yepyeni bir sürece hep beraber adım mı atacağız?"

Liderlerin kolay yetişmediğini dile getiren Soylu, milletle hemhal olan, milleti anlayan ve duyan, milletin söylediğini dinledikten sonra gözünü karartıp onu yapmak için inancı ve kararlılığıyla o yolda devam eden liderlerin topluma 100 yılda, 200 yılda bir geleceğini belirtti.

"Erdoğan 300 yıllık gerileme dönemini bitirdi"

Bir lider bulduklarını ve 300 yıllık gerileme dönemini bitirdiğini ifade eden Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Abdülhamid ile bu gerileme döneminden çıkmak istemiştik, sonucunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonra hep birlikte kurtuluş mücadelesini kazandık, güzel Cumhuriyetimizi kurduk ama hepimiz ondan sonra nasıl Cumhuriyetimizin bu birlik içerisinde kurulduktan sonra hangi tezgahlarla aynı bugüne benzer oyunlarla nasıl parça pincik edilmeye çalışıldığını gördük. Sonra rahmetli Menderes ile tekrar yükselme dönemine geçtik, o masumun da hangi sonuçla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Sonra rahmetli Özal ile yapmaya çalıştık, büyük mücadele verdi ama ona da adım attırmadılar. 21'inci asrın başında Tayyip Erdoğan 300 yıllık gerileme dönemini bitirdi. Her mağlubiyetimizi, her başarısızlığımızı makus talihimizle kapatmaya çalıştık. Biz başarısız olmak zorundaydık çünkü makus talihimizdi. Hastanelerde eziyet gördük, yollarımız kötüydü, temel atar ama hizmetler bitmezdi, bir gecede yüzde 80 fakirledik, terör canımıza okurdu, ekonomik, siyasal krizler; makus talihimizdi. Çocuklarımız terörden bitap duruma düşerdi; makus talihimizdi. Biz hem yükselme dönemine girdik hem de Allah'ımıza hamdolsun makus talihimizi yendik."

"Teknolojide çok önemli adımlar attık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eskiden Türkiye'nin küçük bir fotoğrafın içine sıkıştırılıp orada debelendirildiğini kaydetti.

Bugün ise insansız hava araçlarını (İHA) İsrail'den almak yerine bu milletin evlatlarının yaptığını hatırlatan Soylu, bu araçların teröristleri adım attırmayacak şekilde takip ettiğine değindi.

Soylu, bugün helikopterlerin de yurt dışından alınmadığını, bu milletin çocukları tarafından yapıldığını anlattı.

Teknolojide çok önemli adımlar attıklarını, buna devam edeceklerini söyleyen Soylu, "Onlar bizi öz güvenimizi alt üst etmek, madden ve manen köşeye sıkıştırmak istediler. Dinimizden, inancımızdan, milliyetimizden, kimliğimizden, örfümüzden adetimizden hiçbir taviz vermeden bütün dünyanın gözüne baka baka bugün biz adam olduk. Allah'a hamdolsun yarın çok daha güçlü şekilde adım atacağız. Bunu demokrasiyle, oyla, sandıkla sağladık. İnancımıza, değerlerimize, cebimize, birikimlerimize ve kazandıklarımıza saldırdılar, oy pusulalarıyla mağlup ettik." dedi.

Soylu bu milletin, dünyanın en zengin medeniyetinin ve büyük bir tarihin mağlup edilemeyen evlatları olduğuna vurgu yaptı.

"Onlar gibi ikiyüzlü davranmadık"

Türkiye'nin Amerika ve Avrupa'dan daha iyi bir sağlık sistemine sahip olduğunu kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Son 4 ayda PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ'yü anlatmak için birçok uluslarası toplantıya katıldım. Bazen karşımda 100'ün üzerinde muhatap bakan oldu. Bu kardeşinizin, evladınızın boynu hiç yere eğilmedi biliyor musunuz? Bu milletin yaptıklarından, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinden dolayı terör meselesinde onlar gibi ikiyüzlü davranmadık. Uyuşturucu ve göç meselesinde onlar gibi ikiyüzlü davranmadık. Bizim boynumuz yere eğilmedi ama muhataplarımızın boynu hiç yerden kalkamadı. Allah'a hamdolsun biz büyük bir milletiz ve iyi noktalarda gidiyoruz. Şimdi birinci sıçramamızı yaptık 2002'de aslen. 2015-2016'da ikinci sıçramamızı yapmamız lazımdı ama bizi Gezi'den, 17-25 Aralık'ta, 6-7 Ekim'de, 15 Temmuz'da bırakmadılar. Şimdi Türkiye'ye yeni bir güç verme zamanıdır. Son 4 yılda ayağımıza pranga takmak isteyenlere demokrasiyle bir cevap verme zamanıdır. Oyla, sandıkla daha güçlü, daha zengin, daha özgür bir Türkiye'yi hep beraber yakalayabilme zamanıdır. Bilesiniz ki bunu sağladığımız andan itibaren Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Bunu sağlayacağız Allah'ın izniyle."

"Bu bir uyarı seçimi değildir"

Soylu, seçimlerin önemine dikkati çekti.

Bunun, bir uyarı seçimi değil, Türkiye'ye güç verme seçimi olduğunu söyleyen Soylu, "Çünkü önümüzdeki 5 yıl depara kalkacak, koşacak, rakipleriyle mücadele edecek, doğudan batıya gelecek enerjiyi güvenli taşıyacak, modern İpek Yolu'nu şaha kaldıracak, genç nüfusunu iyi eğitecek, vesayet sistemini tasfiye ettiği için her insanına rahat bir şekilde iş bulacak, parasını faiz çetelerine kaptırmayacak bir Türkiye... Hep beraber bunu sağlayacağız. Altyapımız sağlam, bundan sonra kalan kısmını rahat bir şekilde gerçekleştiririz." dedi.

"Türkiye'yi kafası karışıklara teslim etmeyelim"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karşımızdakilerin kafası karışık, hangi yöne bakacaklarını şaşırmış durumdalar. Türkiye bu fırsatı bir daha yakalayamaz. Türkiye'yi ne olursunuz kafası karışıklara teslim etmeyelim. Bu iş tecrübeyle, bilgiyle, karşında söylenecek sözle, ayaklarının titrememesiyle, soğukkanlılıkla ama millete dayanarak yürütülür, bunu da yürüten lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğerlerinin çapı bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, kendi partisinin meseleleriyle baş etmeye bile yetmez, yetmiyor da zaten. Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzur var. Ne olursunuz bu huzuru kaybetmeyelim. İnsanlarımız çok çekti, özellikle anneler çok çekti. Çok sıkıntıya girdiler, evlatlarından uzaklaştılar, hayatları onlar için gri oldu. Ne olursunuz bu aydınlık, huzur halini hep birlikte devam ettirelim. Türkiye'de huzur olursa bir taraftan Balkanlarda, Ortadoğu'da, Asya'da ve etrafımızdaki coğrafyanın tamamında huzur oldu. Bu seçim sizin seçiminiz değildir. Attığınız oy gelecek nesillerin, dünyada 'Acaba bizim için bir söz söyleyebilecek ülke ve millet çıkacak mı?' diyenlerin kadereni belirleyecek."

Kaynak: AA