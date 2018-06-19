Hürkuş’a Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ’taki "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Erdoğan, 16 yıl önce göreve başladıklarında Savunma Sanayii sektörünün durumunu anlattı. O dönemde İsrail’den alınan İHA’ların ikisinin de arızalı olduğunu, bakımlarının dahi yaptırılamadığını söyledi.

“İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik”

Gelinen noktanın çok farklı olduğuna işaret eden Erdoğan, “İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik. Bunları üretir hale geldiğimiz içindir ki işte Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'nu çok daha başarılı yaptık. Cerablus'ta aynı şekilde çok daha başarılı yaptık. En son Kandil, bu operasyonları çok daha başarılı bir şekilde yürütebildik” dedi.

“AKINCI’nın durumu çok daha muhteşem”

İHA ve SİHA’nın devamı olan AKINCI’nın üretilme konumuna geldiğine dikkati çeken Erdoğan, “AKINCI’nın durumu çok daha muhteşem. AKINCI 4,5 ton ağırlığında ama 1,5 ton silah taşıyabilecek. Havada kalma süresi çok daha farklı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünya ile rekabette Akıncı ile farklı bir konuma gelindiğini belirterek, "Çünkü şu anda dünyada bizim rekabet alanımızda o, bizi çok güçlü kılan bir silahımız olacak” diye konuştu.

“Motoru da halledeceğiz, şu anda bu üretimi yapıyoruz”

ATAK helikoptere de değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bizim milli ve yerli projemiz var, biz böyle çıktık. Biz o milli, yerli projemizle şu anda dünyada savunma sanayinde rekabet alanının içerisindeyiz. Örneğin şimdi ATAK helikopterlerimizi yapıyoruz. Ben İtalya ile bunu görüştüğüm zaman, Berlusconi'nin başbakan olduğu dönemde, kendisiyle bu konuları görüştük. Dostluğumuzun da ileri olması sebebiyle ortak üretime girelim dedim.

O zaman görüşmeler yaptık, sonra da ortak üretim kararını verdik. Çünkü dünya hep pazar arıyor ama biz Türkiye'yi pazar olmaktan çıkarmakta kararlıydık. Biz kendimize pazarlar bulalım. Berlusconi'nin desteğiyle anlaştık, ATAK helikopterlerimizi Türkiye'de başlattık. Bunu da tabii Roketsan'la da özellikle bütün kullanılan bombalar oradan, o da yerli. Burada motorda inşallah onu da halledeceğiz. Şu anda bu üretimi yapıyoruz."

“24 saat full mesai var”

Erdoğan, şu anda ordunun 34 kadar ATAK helikopterinin kullanıldığını vurgulayarak, "Temennim odur ki sizlere şu anda üretim bandında olanları da programdan sonra gezdirmek isterim. 24 saat full mesai burada var. Bunlar bizim medarıiftiharımız. Nerelerden nerelere geldik, kapılarda dileniyorduk, ne olur bana bir tane helikopter, ATAK ver. Nazlanıyorlardı, kongreden çıkmadı. Şimdi biz bunu artık aştık. ATAK helikopterlerinde de bunu gördük” dedi.

"Hürkuş bize yeterli mi? Değil"

Hürkuş'un eğitim uçuşları noktasında yerli uçak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Hürkuş bize yeterli mi? Değil. Bunu daha da ileri teknolojiyle Hürkuş’umuzu da ilerleteceğiz, daha ileri bir konuma gelmemiz lazım. Ama önemli olan ilk adımdır, biz bu ilk adımı şu anda atmış vaziyetteyiz. Bunu da başarılı bir şekilde bundan sonra sürdüreceğiz." dedi.

Hürkuş’a Erdoğan imzası

Program sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafirler yerli ve milli uçakların bulunduğu hangarı gezdi. Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen HÜRKUŞ uçağına ''Hayırlı Olsun'' yazarak imzasını attı.

Kaynak: AA