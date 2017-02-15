'Hedef ülkeyi muasır medeniyet üzerine taşımak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bizim hedefimiz bu milleti, bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe taşımak, bunu birlik beraberlik içinde başarabiliriz. Bunu birbirimizi daha çok severek başarabiliriz, birlikten güç doğar anlayışıyla başarabiliriz." dedi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesini ziyaret eden Müezzinoğlu, Batı Trakyalı olduğunu, şubenin yer sorununun Kocaeli Valiliği ve İzmit Belediyesinin desteğiyle çözüme kavuşturulacağını vurguladı.

Türkiye'nin, geleceğe daha umutla ve güvenle yürüyen bir yolculuğu olduğuna işaret eden Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Burada en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberliğimizdir. Çatışan, ayrışan anlayış değil, birlikten güç doğar anlayışına sahip çıkmamızdır, geleceğe birlik içinde yürümemizdir. Bu anlamda Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği kendi ölçeğinde ama özellikle Balkanları daha geniş ölçekli aldığımızda da Balkanlardan gelen ve anavatan diye bu ülkeye kendini teslim eden, bu millete kendini teslim eden insanlarımız, milletimizin bir unsuru, milletimizin bir parçası olarak kendilerini kabul ediyorlar. İster bugün Balkanlarda olsun ister bugün Balkanlardan değişik sıkıntılar nedeniyle anavatana gelmiş olan bu milletin fertleri, kendilerini bu milletin asli unsuru olarak görüyorlar. Bu anlamda da en güzel örneğini 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Canbaz kardeşimiz verdi. Mustafa Canbaz kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildi ama bu büyük Türk milletinin bir evladıydı ve bu hain darbe girişimine karşı bana şehit olmak düşüyorsa ben ona varım diyerek sokağa çıktı ve bu hain darbe girişiminin karşısında durdu."

"Birlikten güç doğar"

Canbaz'ın bu millete yakışanı yaptığını bildiren Müezzinoğlu, "Dolayısıyla Balkanlardan olsun, geniş coğrafyanın farklı bölgelerinden olsun büyük bir milletin evlatları olarak büyük hayallerin peşinden koşuyoruz ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vasiyet olarak bıraktığı bu büyük Türk milletine muasır medeniyet seviyesinin üzerinde yer yakışır. Bizim hedefimiz bu milleti, bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe taşımak, bunu birlik beraberlik içinde başarabiliriz. Bunu birbirimizi daha çok severek başarabiliriz, birlikten güç doğar anlayışıyla başarabiliriz. Bize tuzak kuranlara hep beraber, o tuzağı bozarak, çukur kazanlara o çukura onları gömerek bu yolları aşabiliriz." ifadesini kullandı.

Balkanların Sorunları Çalıştayı'nda 5 ana başlık belirlediklerini vurgulayan Müezzinoğlu, bunlardan birincisinin vatandaşlıkla ilgili sorunlar olduğunu dile getirdi.

Müezzinoğlu, bunu İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğeri çalışma izinleriyle ilgili durumlar bizi ilgilendiriyor ve inşallah onları daha seri, daha hızlı, daha bürokrasiden arınmış şekilde çözeceğiz. İkamet tezkerelerinin kısa süreli olması, bunları yine uzun süreli ikamet tezkereleri pasaport süresince olabilecek ikamet tezkerelerine dönüştüreceğiz. Bazı denklik gibi buna benzer sorunlar var ama diğer bir konu daha var. Gelmiş kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş ama annesi, babası birinci derecede yakını orada, nerede Balkanlarda nerede Batı Trakya'da yaşlı bir sağlık sorunu olduğu zaman evladının yanına, çocuğunun yanına gelmek istiyor ama deniliyor ki 'Sosyal güvencen olmadığına dair belde getir. Orada sosyal güvencesi var nasıl getirsin. Orada tedavi ol ama evladı burada. Ahir ömründe evladının yanında sağlık hizmeti almak istiyor. Şimdi bugün plan bütçede görüşmeleri yapılan yasa tasarımızla inşallah Türkiye vatandaşı olup da birinci dereceden yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, aylık 53 liralık sosyal sigortalar sağlık primi ödeyerek her türlü sağlık hizmetini bu ülkede anavatanında alabilecekler."

Ziyarete, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve dernek üyeleri katıldı.