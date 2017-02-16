HDP'li Demirel'e 23 yıla kadar hapis istemi

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Demirel tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak, Demirel'in cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Savunmasını yapan Demirel, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Demirel'in avukatları müvekkillerinin kaçma şüphesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Talepleri değerlendiren mahkeme verdiği kısa aranın ardından uzun tutukluluk durumunun söz konusu olmaması, sanığın Meclis çalışmalarından mahrum bırakılma suretiyle yasama faaliyetlerinden alıkonulmamış olması ve dosyada sanık lehine herhangi bir değişiklik bulunmadığı gerekçe gösterilerek Demirel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatlarının Demirel'in iddianamede yer alan konuşmaları Mecliste de yaptığına dair sunduğu dilekçeye ilişkin ise mahkeme, söz konusu tutanakların onaylı örneklerini TBMM Genel Sekreterliğinden isteyerek, bu konuşmaların Meclis Başkanlık Divanınca yasaklanıp yasaklanmadığı hususunun bildirilmesini kararlaştırdı.

İstenilen ceza

İddianamede, HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.