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Buradasınız : » » HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydana hapis cezası

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasından da beraatini talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkilleri Zeydan'ın suçsuz olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, "suç ve suçluyu övmek" ile "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından da beraatine karar verdi. 

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 14 Temmuz 2017'de Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermiş, bu karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince bozulmuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: hdp, abdullah zeydan
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