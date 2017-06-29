  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Hatay'da 30 kişiye ByLock gözaltısı

Hatay'da 30 kişiye ByLock gözaltısı

Hatay'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

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Hatayda 30 kişiye ByLock gözaltısı

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: hatay, bylock, gözaltı, fetö/pdy soruşturması, kanun hükmünde kararname
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