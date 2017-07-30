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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanlığı ile Kulancak Belediyesine ziyarette bulundu.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatyada

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile geldiği ilçe başkanlığında partililerle görüş alışverişinde bulundu.

İlçenin gelişmesi için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını belirten Tüfenkci, "Her seçimde AK Parti'ye desteğini artırarak sürdüren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İmkanları sonuna kadar zorlayarak, ilçenin değişmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediye Başkanımıza ve ilçe teşkilatına teşekkür ediyoruz, sorunları bize iletme noktasında her türlü imkanı kullanıyorlar. İlçelerin altyapılarını tamamlama noktasında büyük gayret gösteriyoruz. İmkanları zorlayarak kırsaldaki mahallere kadar hizmeti götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Partili Cumhurbaşkanı kimliğiyle Malatya'ya ilk kez gelecek"

Öznur Çalık da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Malatya'da miting yapacağını söyledi.

Vatandaşları mitinge davet eden Çalık, "Biliyorum ki Malatya Cumhurbaşkanı'nı özledi, 5 Ağustos Cumartesi günü ilde yapacağımız mitingde özlediğimizi göstereceğiz. 15 yıldır Malatya'ya çok büyük destek verdi, partili Cumhurbaşkanı kimliğiyle ilk kez Malatya'ya gelecek. Cumhurbaşkanımız 16 Nisan'da yüzde 70 destek veren Malatyalı kardeşlerimize teşekkür etmek için gelecek." dedi.

Tüfenkci ve Çalık daha sonra Kuluncak İlçe Belediye Başkanı Mehmet Boyraz'ı da ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, malatya
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