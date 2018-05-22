Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Belgrad’a gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Mayıs 2018 tarihinde Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Belgrad’a gitti.
Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sırbistan'da yapılacak 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Belgrad’a gitti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Mayıs 2018 tarihinde Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Belgrad’a gitti.
Kaynak: AA