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Genelkurmay Başkanı Akar, Dunford ile görüştü

Orgeneral Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için bulunduğu Tiran'da, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Akar, Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için bulunduğu Arnavutluk'ta, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, Orgeneral Akar'ın, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 178'inci NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Akar'ın, dün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştüğü bildirildi. Görüşmenin ardından toplantının resmi açılış törenine katılan Orgeneral Akar'ın, İtalya, İngiltere ve Romanya genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler yapacağı kaydedildi.

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında düzenlenecek oturumlarda, istikrarın yayılması faaliyetleri, NATO komuta yapısı çalışmaları, kararlı destek görevi ve KFOR harekatı konuları görüşüleceği belirtildi.

Etiketler: Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Akar, dunford
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