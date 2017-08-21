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Buradasınız : » » Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan milli sporculara kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan milli sporculara kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda eskrim branşında gümüş madalya kazanan Enver Yıldırım'ı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Baktan milli sporculara kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Olimpiyatları'nda bireysel kılıç kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getiren milli sporcuyu yürekten kutladığını belirterek, "Eskrim tarihinde bu önemli başarıya imza atarak ülkemize büyük bir sevinç yaşatan milli sporcumuz, gelecek için bizlere umut verdi. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyor ve uluslararası arenada bizleri temsil eden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, ayrıca Avrupa 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı'nı da kutladı.

Etiketler: gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları
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