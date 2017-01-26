'Geleceğe yönelik olumsuz bir tablo oluşturulmaya çalışılıyor'



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, içeride ve dışarıda Türkiye'nin geleceğine yönelik olumsuz hava oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Kanal 24 televizyonunda konuşan Elvan, ''Türkiye bunlara 2017 yılında yüksek büyüme performansıyla gereken cevabı verecektir'' dedi.

Elva sözlerini şöyle sürdürdü;

"Geleceğe yönelik ileriye yönelik olumsuz bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Ben özellikle buradan yatırımcılara, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç kaygı içerisinde olmasınlar. Türkiye, özellikle içeride ve dışarıda 2017 yılında olumsuz kampanya sergileyenlere göstereceği yüksek büyüme performansı ile gereken cevabı verecektir. Türkiye ekonomisi güçlüdür, yatırımcıları güçlüdür, çok güçlü bir ihracat potansiyeline sahibiz, güçlü bir yatırım alt yapısına sahibiz. hiç kimse merak etmesin."