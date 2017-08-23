Gaziantep'te terör operasyonu: 10 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PYD/YPG ve YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde 11 Ağustos'ta terör örgütü PYD/YPG ve YPJ adına faaliyet gösterdikleri, kanunsuz gösteri hazırlığı ve sosyal medyada terör propagandası yaptıkları, Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret ettikleri öne sürülen 11 zanlı gözaltına alınmış, devam eden operasyonda 2 şüpheli daha yakalanmıştı.