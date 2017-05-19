Fırat Kalkanı'yla terörden temizlenen bölgelerde şimdi 'hasat' zamanı

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütlerinden kurtardığı bölgelerde çiftçiler, terör baskısından uzak ilk ürünlerini biçiyor.

24 Ağustos 2016'da başlayan harekatla, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Türkiye sınırında, Halep'in Azez- Cerablus ilçeleri arasındaki bölgeyi terör örgütlerinden arındırmıştı.

Bölgedeki çiftçiler, tarım alanlarının terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayın ve patlayıcılardan arındırılmasından sonra buğday, arpa, mercimek ve nohut ektiler.

Hasat mevsiminin gelmesiyle çiftçiler, Azez, Bab, Mare, Çobanbey ve Cerablus'ta ektiklerini biçmeye başladı.

DEAŞ baskısından uzak geçen hasat mevsiminde, bu yılın nispeten yağışlı geçmesi de çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Hasat, Azez'de sığınmacı kampında kalanlara da gelir kaynağı oldu.

Kamplarda kalan 10- 50 yaşlarındaki kişiler, sabah erken saatlerde kamyonetlerle arazilere geliyor. Biçme işlemi bittikten sonra akşama doğru kamplara dönüyorlar.

"DEAŞ zorla para ve ürün topluyordu"

Cerablus ilçesine bağlı Kandura köyü çiftçilerinden Ahmed el Hüseyin, ''Geçen sene ekili arazilerden hiçbir şey kaldırmadık. Mevsim de iyi geçmedi. DEAŞ döneminde yabancı otlarla mücadele için ilaç alamadık. Bu nedenle ekili arazileri otlak olarak kullanmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın zorla para ve ürün topladığını, bunların zekat olduğunu söylediklerini belirten Hüseyin, ''Herkes korkudan veriyordu. DEAŞ araziyi ekip ekmediğine bakmaksızın bizden para topluyordu. Bu sene çok rahat ettik. Zekatlarımızı DEAŞ'a değil, ihtiyaç sahiplerine vereceğiz.'' dedi.

Mare ilçesi çiftçilerinden Cerah Mustafa da ''Bu sene diğer senelere göre daha rahat ekinlerimizi ekip biçtik. Fakat DEAŞ bölgeden çekilirken birçok tarım alanına patlayıcı ve mayın döşedi. Bunların temizlenmesi zamanımızı aldı.'' diye konuştu.

Mustafa, bölge halkının geçiminin tarım üzerine olduğuna dikkati çekerek, "DEAŞ bölgeden çekilirken çok sayıda tarım arazisi ile bağ ve bahçeye mayın ve patlayıcı yerleştirerek çekildi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Hasadını bitiren çiftçiler, yaz için meyve ve sebze ekimine başlıyor.