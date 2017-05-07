FETÖ'den açığa alınan polis yurt dışına kaçarken yakalandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan polis memuru, yurt dışına kaçarken gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde çalışan polis memuru Musa Ö, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce açığa alındı.

Musa Ö, Gürcistan'a kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Tokat'a götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.