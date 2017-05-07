  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 20º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » FETÖ'den açığa alınan polis yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'den açığa alınan polis yurt dışına kaçarken yakalandı

Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru, yurt dışına kaçarken gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖden açığa alınan polis yurt dışına kaçarken yakalandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan polis memuru, yurt dışına kaçarken gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde çalışan polis memuru Musa Ö, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce açığa alındı.

Musa Ö, Gürcistan'a kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Tokat'a götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Tokat, fetö/pdy soruşturması, sarp sınır kapısı, Emniyet Genel Müdürlüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER