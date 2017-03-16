Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;
- Bunları inlerinden çıkarıyoruz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz.
- Milletin neler yapabileceğini, gerektiğinde tüm hesapları nasıl altüst edeceğini bilmiyorlar.
- Neymiş Türkiye Avrupa'da seçim propagandası yapamazmış, sen gidip başka ülkede propaganda yapıyorsun.
- Şimdi bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler, tutmadılar, geri kabul diyorlar, geç onları geç.
- [Hollanda'nın çirkin engellemesi] Benim Hüseyin Kurt'umu sen orada itlerine mi ısırttın, bedelini ödeyeceksin.
- Ey Rutte, seçimi kazanmış olabilirsin ama Türkiye'yi kaybettin
- Seçimden sonra Başbakan'la yemek yiyebiliriz diyorsun, bizde öyle bir başbakan yok.
- 4500 PKK dosyası verdim, hiçbiriyle ilgili işlem yapmadılar, ama ajan teröristi Alman rezidansında 1 ay sakladılar.
- Ajan terörist neymiş Alman vatandaşıymış, eğer Türkiye'de terör estiriyorsa bedelini ödeyecek.
- Türkiye'deki halk oylamasından Avrupa'ya ne? Çünkü Türkiye'nin nasıl sıçrayacağını biliyorlar ve korkuyorlar.
- [16 Nisan halk oylaması] Meclis kapatılıyor diyorlar, Meclis'in kapatıldığı falan yok tam tersine daha da güçleniyor