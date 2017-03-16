  • 16 MART 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Ey Rutte, seçimi kazanmış olabilirsin ama Türkiye'yi kaybettin'

'Ey Rutte, seçimi kazanmış olabilirsin ama Türkiye'yi kaybettin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Ey Rutte, seçimi kazanmış olabilirsin ama Türkiyeyi kaybettin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Bunları inlerinden çıkarıyoruz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz.

- Milletin neler yapabileceğini, gerektiğinde tüm hesapları nasıl altüst edeceğini bilmiyorlar.

- Neymiş Türkiye Avrupa'da seçim propagandası yapamazmış, sen gidip başka ülkede propaganda yapıyorsun.

- Şimdi bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler, tutmadılar, geri kabul diyorlar, geç onları geç.

- [Hollanda'nın çirkin engellemesi] Benim Hüseyin Kurt'umu sen orada itlerine mi ısırttın, bedelini ödeyeceksin.

- Ey Rutte, seçimi kazanmış olabilirsin ama Türkiye'yi kaybettin

- Seçimden sonra Başbakan'la yemek yiyebiliriz diyorsun, bizde öyle bir başbakan yok.

- 4500 PKK dosyası verdim, hiçbiriyle ilgili işlem yapmadılar, ama ajan teröristi Alman rezidansında 1 ay sakladılar.

- Ajan terörist neymiş Alman vatandaşıymış, eğer Türkiye'de terör estiriyorsa bedelini ödeyecek.

- Türkiye'deki halk oylamasından Avrupa'ya ne? Çünkü Türkiye'nin nasıl sıçrayacağını biliyorlar ve korkuyorlar.

- [16 Nisan halk oylaması] Meclis kapatılıyor diyorlar, Meclis'in kapatıldığı falan yok tam tersine daha da güçleniyor

 
Etiketler: hollanda olaylar, Hollanda, Haberler, haber, cumhurbaşkanı erdoğan
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