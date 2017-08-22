Eski kaleci Ömer Çatkıç'a FETÖ'den gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddia edilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen Çatkıç'ı, İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ömer Çatkıç'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.