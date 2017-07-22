'Erzurum Kongresi bizim için en büyük ilham kaynağıdır'

Başbakan Binali Yıldırım, inancın, azmin, kararlılığın, vatan ve bayrak sevgisinin eseri olan istiklal mücadelesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladığını belirterek, "Aziz milletimizin o gün sergilediği yüksek ruh ve şuur, bugün bizim için en büyük ilham kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kongresi'nin 98. yılını kutlayan Yıldırım, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." kararı alınarak, zafere giden yolun ilk adımlarının atıldığı Erzurum Kongresi'nin, istiklal mücadelesinin karargahı, milli iradenin tecelligahı olduğunu ifade etti.

İnancın, azmin, kararlılığın, vatan ve bayrak sevgisinin eseri olan istiklal mücadelesinin, vatanın işgalden kurtarılmasını, hürriyetin muhafazasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladığını vurgulayan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin o gün sergilediği yüksek ruh ve şuur, bugün bizim için en büyük ilham kaynağıdır. İnanıyorum ki genç nesillerimiz, milli mücadele yıllarında destan yazan gazi ve şehitlerimizin mukaddes emanetine ve milli iradeye sahip çıkarak barış, huzur ve refah yurdu bir Türkiye inşa edeceklerdir. Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bütün istiklal kahramanlarımızı hürmetle anıyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."