Erdoğan, jandarma kıyafetleri hakkında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabulünde, tarihin farklı dönemlerine ait kıyafet giyerek o dönemin jandarmasını temsil eden jandarma personelince bilgilendirildi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti.

Erdoğan kabule gelişinde, tarihin farklı dönemlerine ait kıyafet giyerek o dönemin jandarmasını temsil eden jandarma personelince bilgilendirildi. Erdoğan'ı karşılamada bugünün askeri üniformasını giyen jandarma personeli de bulundu.

Kabulde Erdoğan'a, dönemin farklı jandarma kıyafetleriyle 1879 yılında, 17. yüzyılın sonlarında ve Osmanlı klasik döneminde hangi görevde bulunulduğu ve o görevin bugün hangi rütbeyle eş değer olunduğu aktarıldı.

Söz konusu kabulde, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.