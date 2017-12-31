  • 31 ARALIK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.551
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.811
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi önümüzdeki aylar içerisinde yola çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi önümüzdeki aylar içerisinde yola çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Deepsea Metro-2'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İzmit'te demirli bulunan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.

Deepsea Metro-2 gemisinin önemli başarılara imza atacağını kaydeden Berat Albayrak, "Sektörünün en büyüğü en son teknoloji gemilerinden birisi olan ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle yeni yıla giriyoruz, 2018'e giriyoruz. İnşallah gemimiz iskeleye yanaşmasıyla birlikte hızlı bir hazırlık sürecinden sonra ilk sondajını gerçekleştirmek için önümüzdeki aylar içerisinde Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirmek üzere yola koyulacak." dedi.

"2017 yılı Türkiye için enerjide rekorlar yılı oldu"

Türk enerji sektörünün 2017 yılını da değerlendiren Albayrak, "Yenilenebilir alanında, güneş alanında rüzgar alanında tarihi başarıların dünya rekorlarının kırıldığı önemli başarıların gerçekleştiği bir yıl oldu." dedi.

Deepsea Metro-2'nin özellikleri

Güney Kore'de inşa edilen 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 grostonluk gemi, 2011 yılında denize indirildi.

Deepsea Metro-2, 40 bin fit sondaj derinliğine sahip.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Deepsea Metro-2 ile Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: izmir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER