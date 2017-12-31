Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi önümüzdeki aylar içerisinde yola çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İzmit'te demirli bulunan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.

Deepsea Metro-2 gemisinin önemli başarılara imza atacağını kaydeden Berat Albayrak, "Sektörünün en büyüğü en son teknoloji gemilerinden birisi olan ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle yeni yıla giriyoruz, 2018'e giriyoruz. İnşallah gemimiz iskeleye yanaşmasıyla birlikte hızlı bir hazırlık sürecinden sonra ilk sondajını gerçekleştirmek için önümüzdeki aylar içerisinde Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirmek üzere yola koyulacak." dedi.

"2017 yılı Türkiye için enerjide rekorlar yılı oldu"

Türk enerji sektörünün 2017 yılını da değerlendiren Albayrak, "Yenilenebilir alanında, güneş alanında rüzgar alanında tarihi başarıların dünya rekorlarının kırıldığı önemli başarıların gerçekleştiği bir yıl oldu." dedi.

Deepsea Metro-2'nin özellikleri

Güney Kore'de inşa edilen 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 grostonluk gemi, 2011 yılında denize indirildi.

Deepsea Metro-2, 40 bin fit sondaj derinliğine sahip.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Deepsea Metro-2 ile Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak.

Kaynak: TRT Haber