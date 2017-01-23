  • 23 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.762
    EURO 4.041
  • BIST 83047.8
    ALTIN 147.263
Buradasınız : » » Emine Erdoğan Tanzanya'da TİKA ofisinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Tanzanya'da TİKA ofisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretine refakat eden eşi Emine Erdoğan, Tanzanya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) ofisinin açılışını yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Emine Erdoğan Tanzanyada TİKA ofisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'dan oluşan Afrika ziyaretine refakat eden eşi Emine Erdoğan, Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) ofisinin açılışını yaptı.
 
Emine Erdoğan'ın Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli'nin eşi Janeth Magufuli ve TİKA yetkilileriyle katıldığı açılış töreninde, engelliler için 25 akülü araç ile devlet hastanesine bağışlanmak üzere iki kuvöz hibe edildi.
 
Açılıştaki konuşmasında, Emine Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Janeth Magufuli, Afrika'nın kalkınmasına verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
 
TİKA tarafından restore edilen Tanzanya Ulusal Müzesi'ni de ziyaret ederek, müze hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, TİKA'nın, Türkiye'nin Afrika kıtasına uzanan dostluk eli olduğunu söyledi.
 
Tanzanya'nın belirli bölgelerinde yaşayan kabilelerin yaşamlarının sergilendiği Village Museum'u da ziyaret eden Emine Erdoğan'a bakan eşleri eşlik etti. AA
 
Etiketler: TİKA, Tanzanya, Emine Erdoğan, Darüsselam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afrika, açılış
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER