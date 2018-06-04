Dünyanın ortak sorunu: Hava kirliliği

Günümüzde insanlığın en büyük sorunlarından biri, çevre kirliliği haline geldi. Araçlardan çıkan dumanlar, ısınma sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar, endüstri kirliliği, verimsiz enerji kullanımı... Liste böylece uzayıp gidiyor. İnsan sağlığını tehdit eden unsurlar saymakla bitmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre yılda 4.2 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Sadece evsel yakıtlardan kaynaklı dumanlardan zehirlenerek ölen insan sayısı bile 3.8 milyon!

Her yıl yayımlanan raporlar, aslında durumun ne kadar kötüye gittiğini gözler önüne seriyor. DSÖ’ye göre dünya çapında her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor. Hava kirliliği başta astım, akciğer kanseri ve kalp hastalıkları olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açıyor.

En kirli ülke Hindistan

Dünyanın en çok kirli havaya maruz kalan bölgeleri Asya ve Afrika kıtaları. DSÖ’ye göre, havası en kirli olan ülke ise Hindistan. Dünyada havası en kirli olan 20 şehrin 15’i de yine Hindistan’da bulunuyor. Hindistan Çevre ve Enerji Geliştirme Merkezi (CEED) raporuna göre her yıl ülkenin kuzeyinde yaklaşık 22 bin kişi hava kirliliğinden hayatını kaybediyor.

Enerji kaynaklarının tüketiminde lider konumdaki Çin’de de durum farklı değil. Geçtiğimiz kış Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin’in de aralarında olduğu ülkenin güney ve güneydoğu bölgelerinde kirli hava için alarm verdi. Hızlı kalkınma ve sanayileşme Çin’deki metropolleri dünyanın en kirli şehirleri arasına soktu. Çin’de her yıl 1.6 milyon kişi hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Anne karnındaki bebekler bile etkileniyor

Asya ve Afrika kadar olmasa da Avrupa da hava kirliliğinden nasibini alıyor. Örneğin Fransa’da hava kirliliği nedeniyle her 100 bebekten biri, anormal derecede düşük kiloyla dünyaya geliyor. Araştırmalar bunun sebebinin hamileliğin son aylarında maruz kalınan hava kirliliği olduğunu ortaya koyuyor. Anne adayları, havadaki zararlı partiküllere maruz kalınca, vücutlarında iltihap oluşuyor. Bu da bebeğin yeterince beslenmesini engelliyor.

Hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı Avrupa ülkeleri arasında Polonya başı çekiyor. Öyle ki Avrupa kıtasındaki havası en kirli 20 kentten 16’sı Polonya’da bulunuyor.

Veriler ürkütücü... Ortaya çıkan sonuçlara göre, çevre kirliliği tüm dünyayı ilgilendiren ortak bir sorun... Bu sorunun çözümü içinse küresel ölçekte önlemler almaktan başka seçenek yok.

Kaynak: TRT Haber, AA, İHA