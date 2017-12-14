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Buradasınız : » » Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Eğer sağlıklı din eğitimi verilmezse insanların gönülleri yanlış bir İslam anlayışına kayıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Eğer sağlıklı din eğitimi verilmezse insanların gönülleri yanlış bir İslam anlayışına kayıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Eğer sağlıklı din eğitim verilmezse insanların gönülleri yanlış bir İslam anlayışına kayıyor ve karşımıza bir terör örgütü çıkabiliyor." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Eğer sağlıklı din eğitimi verilmezse insanların gönülleri yanlış bir İslam anlayışına kayıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Djalo Aladje Bubakar ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Kabulde konuşan Erbaş, Müslümanların bir araya gelerek İslam dünyasında yaşanan sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

Erbaş, yürüttükleri hizmet içi ve yaygın eğitim programlarının din hizmeti açısından önemine değinerek, değişen şartlara göre eğitimlerle çalışmaların güncellenmesi gerektiğini aktardı.

"Kudüs, bütün Müslümanların kalbindedir"

Sağlıklı din eğitiminin önemine değinen Erbaş, "Eğer sağlıklı din eğitimi verilmezse insanların gönülleri yanlış bir İslam anlayışına kayıyor ve karşımıza bir terör örgütü çıkabiliyor." dedi.

Gine Bissau Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Djalo Aladje Bubakar ise kabulden duyduğu memnuniyeti kaydederek, "Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu dönemde büyük rolü var. Kendisini Türkiye'de İslam İşbirliği Teşkilatı ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıdan dolayı tebrik ediyorum. Kudüs, bütün Müslümanların kalbindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
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