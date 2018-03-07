Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 5 Mart'ta Türkiye aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Türk bayrağı yakıldı.

Dışişleri Bakanlığı olaya sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber