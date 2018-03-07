  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da ırkçı bir partinin düzenlediği gösteride Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından Yunanistanda Türk bayrağının yakılmasına tepki

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 5 Mart'ta Türkiye aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Türk bayrağı yakıldı.

Dışişleri Bakanlığı olaya sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, türk bayrağı, Dışişleri Bakanlığı
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